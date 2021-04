Põhjalik ülevaade! Soovitused, kuidas osta kasutatud auto nii, et müüja nahka üle kõrvade ei tõmbaks

Hilisemad vaidlused tekivad tavaliselt varjatud puuduste üle, mida üldjuhul ei saagi ilma eriteadmiste ja tehnikata tuvastada. Tekkivaid probleeme on alati lihtsam ja soodsam ennetada! Eeltöö tegemiseks kulunud aeg ja vaev tasub ennast ära, sest hilisemalt ka lihtsamate vigade kõrvaldamine sõiduki juures on üldjuhul kulukas ning ka sõidukit ei saa sel ajal siis kasutada.

Sõlmi kirjalik müügileping, kus on fikseeritud auto müüja, hind, sõiduki andmed, lisavarustus ja seisukord, läbisõidu näit. Lisaks tuleb lepingusse kirja panna kõik (eritingimused), milles ostja ja müüja on kokku leppinud, sh ka auto tuvastatud puudused jm.

Müüja ei saa lepingus vabastada ennast vastutusest auto varjatud puuduste eest, kuid ka ostjal on üldjuhul hoolsuskohustus asi üle vaadata ja auto seisukorraga tutvuda. Ilmselgete puuduste korral on hilisemate pretensioonide esitamine keeruline. Puuduste tuvastamisel lepi kokku, kes vastutab nende kõrvaldamise eest. Kontrolli, et sul oleks müüja kontaktid ja andmed, et sul oleks teada, kellega probleemide korral suhelda.