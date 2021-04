Swedbank tõstis Nordeconi aktsia hinnasihti, kuid langetas aktsiasoovitust

Nordeconi neljanda kvartali müügikäive ületas meie ootuseid 25%. Kui rajatiste segmendi kasv oli meie poolt oodatud, siis elamuehituse ja avalike hoonete ehituse kiire kasv oli meie jaoks üllatus. Nordeconi teostamata tööde maht kasvas kolmanda kvartali lõpuks aastaga 10% võrra 215 miljoni euroni, kuid kuna me eeldasime, et projektide ettevalmistus võtab rohkem aega ning seetõttu ootasime mitme projekti ehitusetappi jõudmist alles 2021. aastal.

Lisaks alahindasime Embach Ehituse mõju käibele, mida Nordecon hakkas konsolideerima alates 2020. aasta märtsist. Kuna tiheda konkurentsi tõttu on ehitusmarginaalid ülimalt õhukesed ning mõni projekt osutus kahjumlikuks, siis kahanes Hoonete segmendi neljanda kvartali brutokasum aastaga 90%. Seda vaatamata segmendi müügikäibe 28% kasvule. Seetõttu kahanes ka grupi konsolideeritud kulumieelne ärikasum EBITDA aastaga 81% 0,5 miljoni euroni, jäädes meie ootustest maha 81%.

Nordecon lõpetas aasta 228 miljoni euro suuruse teostamata ehitustööde portfelliga, mida on 5% vähem kui 2019. aasta lõpul. Lisaks on aasta lõpust alates teatatud uutest lepingutest, mille koguväärtus ületab 90 miljonit eurot. Seetõttu jääb Nordeconi müügikäive meie hinnangul suuremalt jaolt koroonapandeemiast puutumata. Küll aga ootame tiheda konkurentsi tõttu ehitushangete võitudele tugevat survet projektide kasumlikkusele. Kuigi me tõstsime Nordeconi 2021. aasta käibeprognoosi 238 miljonilt eurolt 248 miljonile, siis EBITDA marginaaliks ootame sarnaselt eelmise aastaga küllaltki madalat 2,4%. Seetõttu ootame käesoleva aasta kulumieelseks ärikasumiks 5,9 miljonit eurot.