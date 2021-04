Lätis tuleb veel üks IPO. DelfinGroupi käive kasvas aastaga 9 protsenti

Mis ettevõte on DelfinGroup?

2009. aastal asutatud DelfinGroupi on litsentseeritud finantsteenuste firma, mis hetkel esindab kolme kaubamärki – Banknote, VIZIA ja Rīgas pilsētas lombards. Firma annab tööd 270 spetsialistile 92 esinduses, mis paiknevad 38 Läti linnas ja asulas. DelfinGroup on Läti kaubandus-tööstuskoja liige ning saanud kulla-tasemel staatuse oma koostööprogrammis Läti maksuametiga. Grupi põhiteenusteks on kasutatud asjade müük esindustes ja internetis, pandi tagatisel laenud, tarbimislaenud ja seenior-laenud, mis on suunatud eakamatele klientidele. DelfinGroupi võlakirjadega kaubeldakse Baltic First North võlakirjade nimekirjas Nasdaq Riia börsil.