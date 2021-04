FOTO | Kes selle iluduse ostis? Eestisse telliti 1000-hobujõuline Ferrari

Luxury Collection Tallinna Ferrari esindussalongi juhi Torsten Kihlmani sõnul maksab tellitud auto koos lisavarustusega poole miljoni euro ümber. „Kindlasti on see üks kalleimad Eestisse toodud autosid ajaloos,“ ütles Kihlman.

„Sportautode vastu on sel kevadel väga suur huvi ning ühendust võetakse iga päev. Huvitav on see, et palju on inimesi, kes pole kunagi sportautot omanud ja nüüd plaanivad seda teha,“ ütles Kihlman.