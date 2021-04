Debenhams sai uue omaniku ja läbis nimevahetuse. Eesti kaupluste saatus on küsimärgi all

Veel jaanuaris kirjutas BBC , et moehiid Boohoo ostis 55 miljoni naela eest Debenhamsi kaubamärgi ja veebilehe. Kuigi Debenhamsi ootavad ees suured muutused, siis sinna alla ei kuulu Inglismaal tegutsevad 118 esinduspoodi, mida plaanitakse sulgeda. Sellise otsuse tagajärjeks on 12 000 töökohta, mis satuvad löögi alla.

Debenhamsi Balti riikide esindaja Ieva Plaude-Roehlinger teatas Ärilehele, et 242-aastase ajalooga jaemüüja uus omanik Boohoo on otsustanud üle terve maailma kaubelda peamiselt veebis. Kuigi brändi nimi jääb püsima, siis alles jäänud Debenhamsi esinduskauplused nimetatakse ümber "The House of British Brands" või HBB-ks. See tegevus toimub ka Baltimaades.