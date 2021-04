Läti tanklakett läheb börsile

Läti kiireima kasvuga kohalikul kapitalil põhinev kütuse- ja alternatiivenergiaallikate tanklate kett Virši (AS Virši-A) teatas täna kapitali kaasamise kavast läbi aktsiate avaliku esmapakkumise ( IPO ). Aktsiakauplemisega plaanitakse alustada käesoleva aasta teises pooles Nasdaq Baltic First North turul.

Aktsiate emiteerimine ja noteerimine Nasdaq Baltic alternatiivturul First North on osa Virši lähiaastate kasvustrateegiast eesmärgiga kaasata investeeringuid ettevõtte kasvu toetamiseks. Pakkumine on suunatud peamiselt Eesti, Läti ja Leedu erainvestoritele, kes soovivad saada ettevõtte aktsionärideks ja osaleda ettevõtte edaspidises arendamises. Potentsiaalsete investorite informeerimiseks börsidebüüdiks valmistumisel on Virši loonud oma veebilehele alamlehekülje, kuhu ilmuvad ettevõttega seotud uudised.