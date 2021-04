Podcast’ide valdkonnast saab maailmas miljardiäri

Tihtilugu on äride mõõdupuuks ja võrdlevaks elemendiks USA turg. Nii on ka podcast’ide puhul. eMarketer kirjutab, et Ameerika podcast’ide kuulajanumbrid kasvavad igal aastal ca 16%. Podcast’ide turg ei ole ainult suur ja kasvav, vaid atraktiivne ka reklaamkliendi jaoks. Ameerikas peaks taskuhäälingute turu maht jõudma 1,6 miljardi dollarini aastaks 2024, kirjutab Business Insider.

Reklaamiturult saadava tulu podcast’idesse liikumine on selgelt kasvutrendis nii USAs kui ka Euroopas. Mujal maailmas avaldavad mõju veel mitmed tasulised podcast’id, mida saab kuulata selleks eraldi mõeldud veebikeskkondades ja mobiilirakendustes. Tasuliste taskuhäälingute osas ollakse veel üsna konservatiivsed, kuid siinkohal on oluline meenutada, et ka muusika kuulamise eest maksmine oli 10 aastat tagasi vastuvõetamatu, kuid Spotify, Apple ja Deezer suutsid kogu maailma tarbijaskonna harjumusi ning mõttelaadi muuta.

Podcast kui reklaamikanal

Kui 10 aastat tagasi võisid brändid kahelda taskuhäälingutes tehtavate reklaamide osas, siis hiljutine kuulamisbuum on neid arusaamu selgelt muutnud. USA podcast’ide reklaamiturg kasvas 10,4% 782 miljoni dollarini. See ületab 2022. aastal 1 miljardi dollari piiri ja jõuab aastaks 2024 1,61 miljardini, mis on enam kui kahekordne praegune tase, kirjutab Business Insideri ajakirjanik Mariel Soto Reyes oma artiklis.

Kuigi kaubamärkidel on taskuhäälingusaadetes reklaamimiseks palju võimalusi, on kõige olulisem tagada valitud saate suhestumine ja sobivus kaubamärgiga. 2016 – 2019 kasvas Ameerikas imagokampaaniate reklaamieelarve podcastide kanalis 25% -lt 42% -ni, avaldab IAB.

Reklaamivõimalusi taskuhäälingutes on erinevaid:

Reklaamklipid saate ees, keskel, lõpus

Saate kujundusmaterjalidel

Läbi saatejuhtide kaasamise

Sisuturundusformaat ehk luua saade koos kliendiga talle vajalikul teemal