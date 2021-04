Odavlennufirma Ryanair andis eile teada, et nad taasavavad Riia baasi. Lennujaamast hakkab väljuma 95 lendu nädalas ja kokku on kavas avada 30 sihtkohta, millest 16 on uued. Suure taasavamise algus on planeeritud 21. oktoobrile ja Ryanair investeerib projekti 166 miljonit eurot. Nad ise ütlevad, et sel on kogu regioonile suur mõju – nii töökohtade kui ka majanduse taastamise mõttes.