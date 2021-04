Taeva Pesamuna 2021 ootab osalema turundustalentidest pesamunasid

Taeva Pesamuna on koht, kus oma loomingulistele mõtetele vunki juurde saada ja parima idee eest laiemat tunnustust pälvida. Konkursil osalemine on tasuta ja oodatud on kõik kuni 26-aastased noored. Meeskonnaliikmete ülemmäära ei ole, seega saab kutsuda kampa oma kõige teravamatest pliiatsitest sõbrad, kolleegid, kursusekaaslased. Sel aastal ootab võidumeeskonda ees 2000-eurone haridusstipendium, mis annab võimaluse oma oskusi veelgi paremini lihvida ja arendada.

Lisaks auhinnale annab võidu magususest aimu Taeva Pesamuna žürii esimees Gert Lee: „Pesamuna konkursil osalenud noortel on alati olnud võimalik oma ideid katsetada ja proovile panna, kuid selle korra erinevus on, et mõttest saab reaalsus. Võidukampaania jõuab meediasse ja muutub nähtavaks. Tänavuse briifi oleme mõelnud juba varakult valmis ja teinud ka vastavaid kokkuleppeid selleks, et kampaaniat levitada.“

Esitatud töid hindab 7-liikmeline žürii, kelle seas on esindatud start-up’i, projektijuhtimise, ajakirjanduse, reklaaminduse ja kommunikatsiooni valdkondade spetsialistid, kes üheskoos parimatest parima meeskonna välja selgitavad.

Registreerimine läheb lukku reedel, 30. aprillil kell 23:59 ja registreerida saab aadressil defol.io/kuldmuna/2021. Võistlusväljal näeme!

Taeva Pesamuna konkursi toetaja on loovagentuur Taevas Ogilvy.

Kuldmuna korraldaja Turundajate Liit (TULI) on kõiki turundusega tegelevaid professionaale ühendav liit, mille missiooniks on tõsta kohalike ettevõtjate ja terve Eesti ühiskonna teadlikkust turunduse erinevatest aspektidest.