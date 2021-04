Turundus, mida poleks olnud: üritusturundus

Ürituse jaoks lükati käima kuus kuud kestnud mahukas rahvusvaheline produktsiooniprotsess, mille käigus valmis kahetunnine telesaade, kuhu panustasid inimesed kõikidest Wolti riikidest. Tähelepanuväärne oli asjaolu, et kogu saatesse mineva materjali filmisid Wolti töötajad ise nii, et koroona tingimustes omavahel kunagi ei kohtutudki. Filmiti kliente, partnereid, töötajaid, tehti nalja, jagati oma päeva ja emotsioone Soomest Jaapanini. Koroonapiirangute tõttu muutus saate eetrisse minemise koht korduvalt, lõpuks mindi eetrisse Soomest, kuhu ehitati selleks ka spetsiaalne telestuudio, mida Jolose tiim karmides piirangute tingimustes kohapeale juhtima sõitis. „Tulemuseks saadud tagasiside üllatas ka kõige julgemaid optimiste. Inimesed tunnistasid, et nad tundsid end päriselt osana Wolti kultuurist ja saade oli nii haarav, et ettenägematult suur osa Wolti töötajaid osales selles aktiivselt erinevates kanalites, mis näitab, et virtuaalüritus on keeruline vorm, aga seda põhjalikult ette valmistades on head tulemused saavutatavad,“ selgitas Jolose partner Martin Rauam.