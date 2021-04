Nördinud televaataja: miks ma ei saa hinnatud seriaali järelvaadata, kuigi olen teenuse eest maksnud?

Kui kohalikud teleteenuse pakkujad osutavad järelvaatamise teenust, siis sarjaga “Tšornobõl” see ei kehti. Antud saadet ei saa edasi ega tagasi kerida. "Kui soovid vaadata kindlat saadet, siis tuleb end vanamoodsalt õigel ajal teleka taha sättida. Kui lepingut sõlmisin, ei rääkinud keegi, et järelvaatamine on tegelikult selline nähtus, mida usaldada ei saa," kirjeldas nördinud televaataja.

Teleteenuse pakkujad peavad otsust aktsepteerima

Telia multimeedia valdkonna sisujuht Birjo Kiik põhjendas, et see, kas konkreetsele telesisule kehtib ka järelvaatamise võimalus, sõltub eeskätt telesisu omaniku otsusest. “Lõplik sõna jääb selles osas alati TV-sisu autoriõiguste omanikule ning televisiooniteenuse pakkujad peavad seda otsust aktsepteerima,” kirjeldas Kiik.

Näitena tõi ta välja, et autoriõigustega eraldi on reguleeritud see, mitu korda konkreetset saadet või sarja telekanalis näidatakse, kas tegu on otse- või järelvaatamisega, kas tegu on sisu näitamisega televisioonis või voogedastusplatvormil jne.

“Seda, et mõnda saadet või sarja ei saa järelvaadata, tuleb ette pigem harva ning suurem osa telesisust on siiski salvestatav ja kindla perioodi vältel järelvaadatav,” lisas ta.

Konkreetselt „Tšornobõli“ puhul on Kiige sõnul asi selles, et kuna HBO keskkonna vahendusel on sarja näitamisõigus Eesti turul Telial, ei võimalda HBO seda sarja hetkel teistel teleteenuse pakkujatel Eestis salvestada ja järelvaadata.