Tallink põletab raha mullusest veelgi hoogsamalt, kuid investoreid see ei heiduta

"Lisaks on mul hea meel, et Tallink Grupi aktsionäride arv on kasvanud ka selle väljakutsete rohkel ajal, ulatudes tänase päeva seisuga ühtekokku 25 702 aktsionärini. Minu jaoks on see selge märk aktsionäride jätkuvast usaldusest meie vastu ning usust nendesse sammudesse, mida oleme astunud, kindlustamaks meie ettevõtte jätkusuutlikkust. Me plaanime teha kõik, mis meie võimuses, et pakkuda meie aktsionäridele edaspidi jälle head dividenditootlust," kinnitas Nõgene.