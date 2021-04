KUULA SAADET | Tööelu #16: Pajo trükikoja uudne e-pood lausa kutsub trükkima

„Oleme siiani 80 protsenti oma toodangust eksportinud. Suurimad turud on Skandinaavias, kus on äärmiselt nõudlik klient nii kvaliteedi kui ka ökoloogilisuse osas. Kuna kogemusi on palju ja kvaliteet maailmatasemel, kui mitte kõrgemal, siis aina enam tuleme oma toodetega ka koduturule. Uus e-pood ongi osa sellest strateegiast. Alates eelmise aasta juunist, kui e-poe avasime, on selle kaudu tehtud juba üle 400 tellimuse,” räägib Pajo trükikoja tegevjuht Minni Pajo.

Uues keskkonnas on tehtud elu nii lihtsaks, et absoluutselt iga inimene saab endale vajaliku trükise tellimisega hakkama. Tuleb vaid järgida programmi soovitusi ja juhendeid, laadida üles õiges suuruses pildid või logod, valida paber ning anda tellimus sisse. Ka transpordi lahendab Pajo trükikoda tellimuses valitud viisil. Enne tellimuse trükki saatmist vaatab tellimuse üle ka trükikoja kujundaja. Pajo sõnul on väga suureks kiituseks nende e-poele ka see, et seda kasutavad igapäevaselt paljud professionaalsed kujundajad ja graafikud.

„Hoiame oma uue süsteemiga kokku palju nii oma klientide kui ka enda aega. Puudub vajadus pidevate e-kirjade saatmise järele, kõik küsimused saab lahendada uues e-poes. Loomulikult saab meiega ka personaalselt kontakti võtta, kui on mõni kindlam soov või mure,” lisab Pajo.

Miks aga tänapäevases maailmas midagi paberile trükkida?

Pajo leiab, et aina enam digitaliseeruvas maailmas, kus informatsiooni on aina suuremas koguses, on just paberile trükitud toode – reklaam, raamat, voldik, visiitkaart – kasvava väärtusega. „Kuna paber ja sellele trükkimine on kallim kui lihtsalt veebis millegi avaldamine, siis avaldatakse trükisel vaid väga olulist ja väärtuslikku informatsiooni. Trükis tõstab nii info kui ka selle levitaja väärtust inimeste silmis,” mainib Pajo.

Pajo lisab veel, et levib ka valearusaamu, et paber on see kurjajuur, miks metsas puud muudkui langevad. Tegelikult on paber hoopis CO2 talletuskamber, mida me ei paiska õhku, vaid mille paneme raamaturiiulisse.