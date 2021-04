Kasvab visalt. Nädalaga lisandus käputäis pensioni investeerimiskontsid. Sambast lahkumine jätkub

Jätkuvalt on liider LHV 82 protsendiga turust, kuid Swedbanki turuosa kasvas 12 protsendilt 13 protsendini. SEB turuosa on viie protsendi juures ja Luminoril alla ühe protsendi.

Pensioni teisest sambast raha väljavõtuavalduste esitajate hoog on aeglustunud. Nädalaga esitati 536 raha väljavõtuavaldust. Kokku on teises väljavõtuavalduste esitamise voorus alates aprillist esitatud 3024 avaldust, kahes voorus kokku on avaldusi tehtud 155 293.