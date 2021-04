JÄRELVAADATAV | Eesti ettevõtetele tutvustati kolme mere investeerimisfondi tööpõhimõtteid

Kolme mere algatuse investeerimisfondi toel saavad ettevõtjad kasvatada eksporti ja oma äri Ida- ja Kesk-Euroopa riikides. Fondi maht on hetkel hinnanguliselt ligi 1,2 miljardit eurot ning sellel on potentsiaali kasvada kuni 5 miljardini. Praeguseks on fond investeerinud Poola ja Eestisse.