OTSEPILT | Täna tutvustatakse kolme mere investeerimisfondi tööpõhimõtteid

Kolme mere algatuse investeerimisfondi toel saavad ettevõtjad kasvatada eksporti ja oma äri Ida- ja Kesk-Euroopa riikides. Fondi maht on hetkel hinnanguliselt ligi 1,2 miljardit eurot ning sellel on potentsiaali kasvada kuni 5 miljardini. Praeguseks on fond investeerinud Poola ja Eestisse.

President Kersti Kaljulaidi sõnul on Kolme mere algatuse investeerimisfond täiendav võimalus Eesti ettevõtetele, nii raha taotlemiseks kui ka investeerimiseks. „Kolme mere regioon on aastaid vedanud kogu Euroopa Liidu majanduskasvu. Selle trendi jätkumise üheks oluliseks eelduseks on nutikad taristuinvesteeringud, mille toel realiseerida uusi ärimudeleid ning kasvatada eksporti. Mul on hea meel, et Kolme mere algatuse investeerimisfondi teine investeering tuli Eestisse ning loodan, et mitmed Eesti ettevõtted kasutavad fondi pakutavaid võimalusi, et laiendada oma tegevust nii Eestis kui ka Ida-ja Kesk-Euroopa riikides,“ lausus riigipea.