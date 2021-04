VIDEO ja BLOGI | Erakorraline pensionitõus on vaid 20 eurot. Õpetajate, politseinike ning päästjate palgad tõusevad 3%

Kulude katmiseks on planeeritud muuhulgas jooksvate kulude kokkuhoid kõikides valitsemisalades. Alates 2022. aastast ulatub see kokku 61 miljoni euroni aastas. Kokkuhoiukohad leidsid 2019. aasta tegelike tööjõu- ja majandamiskulude alusel kõik ministrid enda valitsemisalades.

2022. aasta riigieelarve kulutuste maht on üle 13,8 miljardi euro, mida on 5 protsenti rohkem kui eelmises eelarves.

„Keskerakonna prioriteet on kahtlemata erakorraline pensionitõus, mis 2023. aastal jõustub, kuid olulisi asju saab tehtud ka varem. Toetame riigilt palka saavate kultuuritöötajate ja kõrgema kategooria treenerite palgafondi kahe miljoni lisaeuroga, mis annab oma panuse selleks, et Eesti kultuuri edasi kandmisel oleks head ja kestvat järelkasvu,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Meie kõigi heaolu toetavad siseturvalisuse töötajad saavad samuti palgalisa kokku 7 miljoni euro ulatuses. Oluline on ka see, et inimesed saaksid liikuda, selleks läheb bussi-, rongi-, laeva-ja lennuliikluse toetuseks kokku 413 miljonit eurot nelja aasta jooksul. Toetame paremat elukeskkonda elamute rekonstrueerimise ning vanade majade lammutamise kaudu.“