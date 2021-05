Kui upud töösse, oled eeskujulik töötaja? Pigem läbipõlemisraja alguses

Esimene asi, mida kõik peavad mõistma ning kõva häälega ka vajadusel üksteisele välja ütlema, on see, et igaüks peab olema ise oma aja juht. Mida enam on töötaja töös vabadust, seda enam on seal ka vastutust. See vastutus ei ole ainult heade töötulemuste eest, vaid kõikide tema käsutusse antud tööandja ressursside heaperemeheliku kasutamise eest. Töises suhtes oleme selleks tööandja ressursiks ka meie ise inimestena. Seega iga töötaja on vastutav selle eest, et tema kui nähtus on vaimselt ja füüsiliselt suurepärases vormis. See võib kõlada mõttetu sõnakõlksuna, ent selle mõistmine on vundamendiks tõeliselt tulemusliku meeskonna loomisel.

Hea uudis on see, et minu kogemuste põhjal, ei ole see veel lootusetu koht, kust väljapääsu enam ei ole. Õigete võtetega annab veel järgmiselt ristteelt õiges suunas pöörata. Taolisi lauseid kuuldes tuleb tegutsema asuda kohe! See on nagu "pissihäda", see ei lähe ise üle. Ignoreerides läheb see ainult hullemaks ning varem või hiljem lõppeb katastroofiga. Seda, kas ettevõtte sees- või väljapoole nähtavaga.

Nii räägib töötaja, kelle juht on kusagil midagi märkamata jätnud või on märganud, kuid pole õigel ajal reageerinud. Nii räägib töötaja, kes on sattunud läbipõlemise rajale ning sellel lausa nii kaugele jõudnud, et ei näe selles kõiges enam enda rolli, vaid üritab lihtsalt kuidagi hakkama saada.

Kõlab tuttavalt? Või see: "Zoom-i ajastul on üks koosolek teise otsa, ei jõua WC-s ka vahepeal käia. No millal ma siis tööd teen, kui kogu aeg ekraani taga teisi vahin. Me võiks ikkagi ettevõttes koosolekuvabad reeded kehtestada, saaks veidigi hingata ... ".

Esimesel juhul on juhil vaja otsustada, kas need nö „vanad" tööülesanded, on üldse enam vajalikud? Kui on, kes neid täitma peaks? Väga tihti jääme midagi aastast aastasse tegema lihtsalt seetõttu, et nii on alati tehtud. Juhi roll on vähemalt kord aastas koos töötajaga üle vaadata, kas tema töökohustused on endiselt asjakohased ja ettevõttele väärtust loovad. Vajadusel tuleb otsustada üheselt, et vot seda me enam ei tee. Samas, kui neid ülesandeid on endiselt vaja täita, siis ehk kasvas töötaja nendest lihtsalt välja?

Kui töötaja võtab endale vabatahtlikult ülesandeid, mis tegelikult ei ole tema töö, sest teda tõmbab nende poole, on see väga õigustatud küsimus! Kas meie organisatsioon ja protsessid on nii palju muutunud, et nüüd peabki tegema pigem neid uusi tegevusi? Või kütkestavad töötajat tema isiksusetüübi tõttu hoopis teistsugused ülesanded?

Vahel tuleb välja, et inimene on endale vabatahtlikult võtnud kordades rohkem ülesandeid, kui juht oma vaimusilmas ette kujutas. Tihti öeldakse, et initsiatiiv on karistatav, kuid see on koht, kus tuleb kas antud ametikoht ümber kujundada või otsustada, kas see inimene on üldse õigel ametikohal.

See saabki käia ainult selles järjekorras, töötaja annab märku ja juht reageerib. Kui töötaja väidab, et ta ei jõua oma tööülesandeid tööaja jooksul tehtud, tasub võtta ette paari päeva kuni nädala jagu töid ning ühiselt arutada, mis selles nimekirjas on:

Iga töötaja peab ise jälgima, et tema töö- ja puhkeaeg on balansis, töö- ja eraelu just temale sobivalt integreeritud ning tööpäev mõistlikult täidetud. Alati ei saa töötaja ise kõiki eelmainitud komponente muuta, ent ta saab alati oma juhile märku anda. Saab öelda, nüüd on midagi valesti - palun vaatame minu tööpäeva ja tööülesanded koos üle ja seame prioriteedid. Sellises olukorras on juhi kohustus tegutseda!

See on inimeste arengu väga loomulik ja loogiline osa, mida ei tasu tähelepanuta jätta. Ja sellisel juhul peabki töötaja liikuma edasi järgmistele ametikohtadele. Võimalusel ettevõttes sees, vahel ka ettevõttest välja. Ka see on (töö)elu loomulik osa.

Kui töötajat huvitavad uued ülesanded...

Juhul, kui tuleb aga välja, et senised töökohustused on väga vajalikud, ent inimese isiksusetüübile ei paku need lihtsalt naudingut. Nii, et ta otsib endale juurde muud ja meelepärasemat, tasub tõsiselt kaaluda, kas inimene on ikka õigel ametikohal. Just taolised situatsioonid on kerged ülekoormuste tekitajad, kuna need „tüütud" asjad muudkui kuhjuvad ja ootavad. Samas enamuse ajast ja energiast saavad need „muud" tegevused. Ühel hetkel lihtsalt enam ei jõua. Lisaks näeb juht, et oodatud töö ei ole kokkulepete kohaselt tehtud. Samal ajal tunneb töötaja, et tema suurepärast panust ei hinnata ega väärtustada. Keegi ole selles olukorras lõpuks rahul ega õnnelik. Nii juhtub ka paremates peredes ja see olukord vajab lahendamist. Midagi peab muutuma, kas ametikoha sisu või töötaja, kes neid täidab, mõlemad on juhi vastutada.

Kindlasti eksisteerib ka variant, kus mõne ametikoha töökoormus ongi aja jooksul ülemaara suureks kasvanud. Tööde nimekirja üle vaadates võib jõuda ühiselt järeldusele, et need on kõik vajalikud ülesanded ning pakuvad töötajale ka positiivses mõttes pinget. Sel juhul on see õige koht, kas lisatööjõu otsimiseks või kellegi teise töö ümber korraldamiseks. Juhul, kui ettevõtte on (kiire) kasvu faasis, on tõenäolisemalt õigem lisaressurss otsida. Kui aga käive ja kliendibaas ei kasva, on mõistlikum võtta ette terve oma meeskonna tööülesanded ning objektiivselt üles leida need kohad, kus omavahel kohustusi ümber annab jagada. Sealjuures on oluline hoida meeles, et strateegiliselt on sellistes situatsioonides alati olulisem otsustada, mida me (enam) ei tee, kui pelgalt inimestele uusi kohustusi õlgadele laduda.

Miks siis ikkagi on aja juhtimine raketiteadus?