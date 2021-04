CityBee laienes tudengilinna, mis tähendab tarbijatele nii mõndagi

„CityBee jaoks on oluline olla seal, kus on inimesed, kes meie teenust vajavad. Viimase poole aasta jooksul oleme saanud üha tihemini küsimusi, millal avame teenuse ka Tartus, mis on selge märk sellest, et CityBee renditeenus on Tartusse väga oodatud,“ selgitas CityBee Eesti turundusjuht Egert Kivisaar.

Tartu parkimistsoonides on võimalik lõpetada ka Tallinnast alustatud sõitu, misläbi muutub Tartu külastamine pealinlastele veelgi mugavamaks. „Kui seni oli võimalik CityBee sõidukiga Tartusse sõita, siis pidi sõiduki kasutamise eest tasuma kogu kasutusperioodi eest, teisisõnu näiteks kogu nädalavahetuse eest. Nüüdsest on võimalik sõita autoga Tartusse, jätta see sobivasse parkimisalasse ning lõpetada renditeenus koheselt,“ selgitas Kivisaar.

Täpselt samamoodi on võimalik ka Tartust Tallinnasse sõita, rentides Tartus sõiduki ja lõpetades sõidu Tallinnas.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm lisas, et mitmekülgsed valikuvõimalused igapäevaste liikumiste korraldamiseks on linna seisukohalt väga vajalikud ning seetõttu tervitatakse uue jagamisteenuse käivitamist. „Üha kasvav autostumine on meie jaoks kahtlemata väljakutse, sest paljudel juhtudel soetatakse endale auto, kuid samas vajadus sellega sõita on vähene ning enamuse ajast auto lihtsalt pargib ja võtab enda alla väärtuslikku linnaruumi. Autojagamise teenus loob head eeldused sõidukite tõhusamaks kasutamiseks,“ sõnas Tamm.

Esimesena jõudsid Tartusse CityBee kaubikud, lähinädalatel lisanduvad ka sõiduautod.