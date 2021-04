Kuidas läheb Isamaale hulgaliselt uusi liikmeid meelitanud Madis Sütil kui ettevõtjal? Nädal aega tagasi sai ta kohtult määruse

2019. aasta algul pälvis Sütt tähelepanu oma Tartu telekanaliga Entusiast TV, mis üritas proovida läbilööki porno edastamisega. Pornograafia näitamise keeld teleekraanil oli Süti jaoks toona tõlgendamise küsimus. "Porno pole kuritegu, see on internetis 24/7 kättesaadav," ütles ta Delfile.

Kuidas Sütil äriliselt läheb, on keeruline öelda, sest tema ettevõtted pole juba aastaid majandusaruandeid esitanud.

11 aastat tegutsenud Ööloom Produktsioon OÜ-l, mille põhitegevusala on arvutialased konsultatsioonid, on Krediidiinfo andmetel värskeim aastaaruanne aastast 2017. Sarnaselt 2016. aastal oli ettevõtte käive ja puhaskasum null eurot. Krediidiinfos on ettevõttel hoiatusmärge, kuna 2019. majandusaasta aruanne puudub ning ettevõte pole viimases kvartalis tasunud makse.