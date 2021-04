Toidutööstuse juhtide kriitika: valitsuse kriisikommunikatsiooniga ei saa rahul olla

„Kui näiteks ettevõttes on kriis, siis on kaks kõige olulisemat sammu - tee olukord selgeks ja saada inimestele selge sõnum. Ettevõtted ootavad valitsuselt hetkel sõnumite selgust ja konkreetsust, et millised on meetmed, piirangud ja tähtajad. Ettevõtte juhina ei saa ma kindlasti rahul olla senise kriisikommunikatsiooni korraldusega valitsuse tasandil ja siin on palju arenguruumi," ütles Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare.

Tööstuste juhid tõdesid, et on olnud palju ebaselgust nii piirangute ulatuse kui kuupäevade osas, mis hetkest üks või teine piirang kehtima hakkab, mis teeb ettevõtte juhtimise väga keeruliseks.

„Minu jaoks on arusaamatu olnud ka toetuste sihtimine, mis on olnud võrdne nii neile, kelle käive kukub nulli, kui neile, kes kaotavad 30%," tõdes Carmen Cateringi juht Argo Koppa.

Tööstuste juhtide sõnul on äärmiselt oluline, et vaktsineerimine saaks selguse ja hoo sisse. Samas on pidevalt muutuv kommunikatsioon muutnud inimesed kõhklevaks vaktsineerimise osas.

„Kord räägitakse, et üle 60 eluaasta, siis alla 50 eluaasta. Kui me täna ka saaksime täies mahus kõik vaktsineerida, siis vähemasti meie ettevõttes on rohkem kõhklejaid, kui kindlaid vaktsineerijaid. Samuti on tekkinud nö klassid, kes soovib vaid üht kindlat ja kes teist vaktsiini," tõdes Lunden Foodi juht Ülo Rekkaro.

Oluliseks murekohaks pidasid tööstuste juhid inimeste vaimse tervise halvenemist. „Ma ei räägi inimeste vaimsest tervisest ainult koroonaga seoses. Kriis on toonud väga palju kurjust kaasa ja mitmed väljaütlemised tipp-poliitikute poolt halvavad tegevuse. See peab lõppema. Me ei tea mis meid ootab ja see tekitab kurjust," tõdes Rekkaro.