Tallink Grupi nõukogu kiitis heaks uue juhatuse liikme

„Paavo Nõgene ametiaja viimase kolme aasta jooksul Tallinki juhina saab jagada praktiliselt täpselt pooleks - poolteist aastat nö rahuaega, mil ettevõte Paavo juhtimise all jõudsalt kasvas, arenes ja suuri tulevikuplaane tegi, millele järgnes poolteist aastat korralikku ellujäämiskursust. Pean ütlema, et olen tänulik oma sisemisele intuitsioonile, mis sundis mind kolme aasta eest Paavot Tallink Gruppi juhtima kutsuma, kuna see, kuidas Tallink on tänaseni selles kriisis vastu pidanud, on lisaks ettevõtte tuhandete töötajate suurele panusele ja pühendumisele, just paljuski tema teene ja tema tohutu töövõime, meelekindluse ja juhtimisoskuste tulemus. Tallinki juhatusel on selge nägemus sellest, kuidas Eestile strateegilise tähtsusega ettevõte sellest globaalsest tervise- ja majanduskriisist lähiaastatel välja tuua ja viimase aasta jooksul juba tehtud otsused ja tegevused on andnud meile kontserni nõukoguna kindluse, et võime ka järgmiseks kolmeks aastaks Tallinki juhi rolli Paavole ja tema tiimile usaldada."