VIDEO | R.P.C. plaanib rajada Ida-Virumaale oma tööstust. Kas žürii ostab nende jutu ära?

R.P.C. meeskonnal on edukad prototüübid olemas, aga raha on veel vähevõitu, et rajada Ida-Virumaale oma ökotööstus. Täna õhtuses saates selgubki, mida arvavad R.P.C. plaanidest Ajujahi žüriiliikmed avalikust sektorist ja erasektorist.

Eelmises saatest said TOP6 hulka elektriautode laadijate platvormi arendav RUEX ning taimekasvatuse tarkvara loov Tamiatics, TOP10 vooru jäi pidama "äravisatava toidu Wolt" ehk Fudler.

Ajujaht on TV3 eetris igal neljapäeval kell 20.