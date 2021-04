Üllatus eelarvestrateegias: riik kaotab eluasemelaenu intresside maksuvabastuse

Taolise sammuga loodab riik dokumendile tuginedes säästa 0,02 protsenti SKTst aastas. Riigi eelarvestrateegias on kirjas, et eluasemelaenu intresside maksuvabastuse ära kaotamist on soovitanud Eestile ka OECD, sest sellest saavad kasu eelkõige suuremate tuludega leibkonnad, mis suurendab ebavõrdsust.

"Omal ajal kehtestati eluasemelaenu intresside mahaarvamise õigus selleks, et lihtsustada eluasemelaenude võtmist ja uute eluasemete ostmist. Tol ajal olid eluasemelaenude intressid kõrged ja laenuturg ei toiminud sama hästi kui praegu. Täna selliseid turutõrkeid enam ei esine ja suure osa tagastatud tulumaksust saavad just kõrgema sissetulekuga inimesed, kes riigi abi eluaseme soetamiseks ei vaja," seletab muudatust rahandusministeeriumi riigieelarve ja fiskaalpoliitika kommunikatsiooni peaspetsialist Märt Belkin.