Rahandusminister Pentus-Rosimannus: kärpimisega väldime vajadust tulevikus makse tõsta

"Seda riigi eelarvestrateegiat sellisel kujul, kus ka kulude kokkuhoid on sees, on vaja eelkõige selle tõttu, et meil tulevikus ei oleks survet maksutõusudele," ütles Pentus-Rosimannus.

Minister sõnas, et eelarvestrateegia arvestab sellega, et tulevikus oleks võimalik tõsta palku ja pensione. "Kulude kokkuhoidu oli vaja selleks, et tõsta palka õpetajatel, politseinikel, päästjatel ja teha muid olulisi asju," sõnas ta.

"Kulude kokkuhoiu eesmärgi olid kõik kabineti liikmed valmis endale võtma oma valdkonnas ja seegi oli oluline, et pärast kahte kriisiaastat kui erasektor on pidanud väga tõsiselt oma kulusid kokku tõmbama, siis ka valitsus on solidaarsem erasektoriga," lausus Pentus-Rosimannus.

"Eelarvestrateegia läbiv põhimõte on, et me hoiame kulude kasvu aeglasema kui on majanduse kasv," märkis Pentus-Rosimannus.