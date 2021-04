Ekspress Grupp parandas esimeses kvartalis kasumlikkust

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli I kvartalis 1,09 miljonit eurot, mis on 0,4 miljonit ehk 62 protsenti suurem võrreldes 2020. aastaga. Kontserni puhaskahjumiks kujunes 0,26 miljonit eurot, mis on 0,48 miljonit eurot ehk 64 protsenti vähem võrreldes eelmise aasta I kvartaliga.

„Suutsime tugevdada oma turupositsiooni ja parandada kasumlikkust, seda vaatamata järjest tõsisemaks kujunenud pandeemia olukorrale kõigis Balti riikides. Aasta esimestel kuudel on reklaamimüük sesoonsusest tulenevalt väikesem, kuid ettevõtte üleminek digitaalsele tulubaasile tõi kaasa kasumlikkuse enam kui 60-protsendiline kasvu ja kvartalikahjumi vähenemise. Kasumlikkust on aidanud parandada jätkuv kulude kokkuhoid ning tugevad veebireklaami ja digitellimuste müügid kõigis Balti riikides,“ selgitas Rüütsalu.

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2021. märtsi lõpuks 74 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja ulatus ca 95 tuhande tellimuseni. „Lugejate huvi kvaliteetse sisu järele on tõusnud. Oleme säilitanud oma konkurentidega võrreldes edumaa, kuigi konkurents digitaalsete tellimuste valdkonnas on järjest tihedam. Ekspress Grupp on seadnud digitaalsete tellimuste kasvatamise üheks olulisemaks eesmärgiks, sest see annab grupi meediaväljaannetele diferentseeritud ja järjest tugevama digitaalse tulubaasi,“ selgitas Rüütsalu.