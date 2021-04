Otsene mõju 140 000 perekonnale. Liit: kodulaenu intressitagastuse kaotamine on sõnamurdlik

Liidu juhatuse esimehe Priidu Pärna arvates on tulumaksutagastusel olnud pikk ajalugu ning see võimalus on julgustanud perekondi oma päriskodu soetamiseks laenu võtma. Kodulaenu intressi tulumaksutagastuse kaotamine mõjutaks otseselt 140 000 perekonda, kes eelmisel aastal seda soodustust kasutas.

Pärna lisab, et soodustuse kaotus on märgiline sõnum keskmise sissetulekuga ja just noortele perekondadele, kes sellel keerulisel viiruse perioodil on oma põhitöökoha või sissetuleku kaotanud. Majanduse taaskäivitamine võtab aega ning paljud pered on selle riigipoolse tagastusega pikaajaliselt arvestanud. Soodustuste kaotus rikub kodusoetajate õiguspärast ootust riigi käitumise suhtes.

Leiame, et kui riik plaanib koduostja maksusoodustuse kaotamist, siis peaks teisalt pakkuma alternatiive. Elamuaseme intressimäärad on tänagi meil kõrgemad kui Põhjamaades. Noorte jaoks on endiselt kodu ostmisel barjäärid - pole olnud karjääri, mille jooksul omafinantseeringut koguda. Jutt maksusoodustuse kadumisest võimendab veelgi pensionifondidest lahkumist. Samuti on noorte tööpuudus kõrgem ja palgad madalamad, mis ei muuda noori panga ees kõige maksevõimelisemateks klientideks. Tuleks kaaluda tulumaksusoodustuse säilitamist noortele peredele. Pakume aruteluks välja ettepaneku soodustada noortele peredele kodu soetamisel KredExi abil omafinantseeringu määra langetamist 5% -le ja seda just turutõrkega piirkondades väljaspool Harjumaad ja suuremaid linnasid.