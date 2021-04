Transpordiameti juht Kaido Padar Foto: Kiur Kaasik

Värskelt avaldatud 2021. aasta palgatopis on esirinnas teiste ees päris korraliku vahega transpordiameti juht Kaido Padar. Teisel kohal on omal ajal palju kõneainet pakkunud haridus- ja noorsooameti peadirektor. Tegemist on põhipalga tabeliga.