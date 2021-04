Kindlustusseltsi apsakas säästis auto omanikule kopsaka summa

Salva kindlustus oli seisukohal, et juba enne kindlustuslepingu sõlmimist võis fotolt näha esiklaasi kahjustust, millest on aja möödudes tekkinud pragu. Sellest tulenevalt on neil ka õigus keelduda kahju hüvitamisest. Kindlustuspoliisil on märge, et kui kahjujuhtumi käsitlemise käigus tuvastatakse, et sõidukil olid kahjustused enne kindlustusperioodi algust, ei pea ettevõte seda hüvitama.