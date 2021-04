KUULA SAADET | Tööelu #17: Telia Eesti tahab tuua naised tehnoloogiasse

„Minu näide on siin küll äärmiselt asjakohane. Mina alustasin aastaid tagasi Telias sekretärina ja liikusin läbi erinevate ametikohtade ettevõtte personalidirektoriks. Meil on äärmiselt oluline pakkuda ettevõttes võimalusi areneda ja liikuda. Seda nii Eestis, kuid meil on rahvusvahelise ettevõttena võimalused teha seda ka väljaspool,” räägib Telia Eesti personalidirektor Ingrid Viinapuu. Telia Eesti kohta ütleb Viinapuu, et ettevõte on oma töötajaskonnalt väga hea läbilõige Eesti elanikkonnast.

Rikkalik töötajaskond ja ametite paljusus on pannud kriisiajal ka Telia rohkem jälgima, kuidas töötajad hakkama saavad ning personalidirektori sõnul on praegu olukord hea. „Loomulikult on neid, kellele hetkeolukord, distantsilt töötamine, sobib. On aga ka neid, kellel on raskem. Siin olemegi meie abiks olnud ja püüdnud leida lahendusi, kuidas inimesi motiveerida ja toimekana hoida. Näiteks oleme oma kontorid pea alati inimestele avatuna hoidnud,” lisab Viinapuu.

Telia mõtestab laiemalt ka tööd kui tervikut

Peaga töötavate inimeste hulgas on kaugtöö ja paindlike töösuhete – maakeeli kodukontori – teema olnud aktuaalne juba aastaid. Suhtumine on alati olnud, et oluline ei ole, kus või millal tööd tehakse, peaasi et töö on tehtud. Koroonakriis on surunud aga jõuga enamiku inimesi kodust töötama. Palju on neid, kes ei jõua ära oodata hetke, kui saaks uuesti kontorisse. Aga palju on ka neid, kes igapäevaselt seda teed jalge alla enam ei võtagi.

„Oleme juba otsustanud, et ühe maja, kus varem meie inimesed töötasid, paneme üldse kinni. Seda täpselt selle pärast, et pärast kriisi ei ole enam nii palju inimesi korraga kontorisse tööle tulemas. Paljud on juba selgelt väljendanud oma soovi ka tulevikus kasutada kaugtöö võimalust. See on igati normaalne ja me olime niikuinii selles suunas liikumas. Pandeemia lihtsalt kiirendas seda arengut,” selgitab personalidirektor.