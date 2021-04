KUULA SAADET | „Lihtsalt rahast”: Millised on Coop Panga tasuta ostukindlustuse eelised?

„Coop Pank on esimene pank Eestis, mis pakub kõikidele erakliendi kaartidele tasuta kaasa tulevat ostukindlustust. Otsime pidevalt võimalusi, kuidas teha teistest paremini ja eristuda. Kiiresti areneva pangana peame leidma viise, kuidas klientidele rohkem meeldida, kuidas nende elu paremaks teha. Tasuta ostukindlustus pangakaardil on selleks kindlasti üks hea võimalus,“ selgitab Coop Panga erakliendi igapäevapanganduse juht Teet Kerem.

Iga kindlustuse puhul on alati peamine küsimus: mida see katab? Kerem ütleb, et Coop Panga eraisiku pangakaardiga kaasa tulev ostukindlustus kehtib kaardiga ostetud kestvuskaupadele, mille hind jääb vahemikku 100–2500 eurot (elektroonika puhul on ostukindlustuse maksimaalne määr 500 eurot). Kindlustuskaitse kehtib igale ostule 180 päeva ja omavastutus on antud kindlustuse puhul vaid 30 eurot.

„Siinkohal on silmas peetud, et kindlustatud ja mõistliku omavastutusega oleksid kaetud ka väiksemas summas ostetud asjad. Kui telefon või jalanõud maksavad 100 või 200 eurot ja nendega juhtub pärast ostu õnnetus, on 30-eurone omavastutus igati mõistlik,” lisab Kerem.

Coop Pank pakub ostukindlustust koostöös If Kindlustusega ja selle varakahjude vanemkäsitleja Triinu Pärn lisab, et aprillist kehtima hakanud tasuta ostukindlustuse puhul on seni kõige tavalisemad juhtumid olnud seotud just mobiiltelefonidega. Telefonidega juhtub kõige rohkem õnnetusi või vargusi just seetõttu, et need on meil alati kaasas, nendib Pärn.

„Meelde tuleb ka juhtum, kus üks naisterahvas avastas, et perekonnaliige oli kogemata sõitnud autoga üle tema uhiuutest kallitest saabastest. See oli kindel kindlustusjuhtum, hüvitasime kulu ja naine sai omale uued jalanõud osta,“ räägib Pärn.

„Coop Panga pangakaardiga kaasa tulev ostukindlustus kehtib ka internetikaubanduses,” märgib If Kindlustuse varakahjude vanemkäsitleja. „Kuigi autod ja muud mootorsõidukid selle konkreetse kindlustusega kaetud ei ole, hüvitab see näiteks elektritõukerataste poolt või neile tekkinud kahju.