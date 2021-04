Saaga lõpp. Ettevõte küsis Tallinna kesklinnas parkimise eest 20 aastat raha, ilma sentigi riigile maksmata

See silt tähistab maatükki, mille pärast on kohut käinud riik, Tallinna linnavalitsus, spordiselts Kalev ja muidugi selle loo peategelane OÜ Merkturv. Just viimane leidis võimaluse ennast riigile kuuluval maal sisse seada, et seal 20 aastat tasulist parklat pidada. Riik ei saanud tema teenistusest sentigi.