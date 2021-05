HINNAVÕRDLUS | Kes müüb kõige parema hinnaga kiirteste?

"Kiirtestid aitavad ettevõtetel ja asutustel oma tööd planeerida ning hoida ära suuremad nakatumiskolded. Näeme ka enda klientide pealt, et nõudlus kiirtestide järele on suur ja see kasvab veelgi. Oleme tänavu müünud umbes 7000 kiirtesti," kirjeldas Sepp.

Küll paneb teda aga imestama, missugused hinnakäärid enimlevinud kiirtestide vahel valitsevad, kohati on need lausa kahekordsed. "Mõneti paistab, et kiirtestidega toimub sama lugu, mis maskidega eelmisel kevadel. Kui importijad ja müüjad näevad, et nõudlus on suur, löövad nad hinnad lakke. Loodetavasti tuleb peagi turule rohkem kiirteste, mis langetavad lõpptarbija jaoks hindu," lisas Sepp.

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud test tähendab seda, et need on mõeldud kasutamiseks tervishoiutöötaja poolt või tervishoiutöötaja juhendamise all. Samas ei keela Terviseamet nende kodus kasutamist (enesetestimine), kuigi möönab, et sel juhul on tegemist testide mittesihipärase kasutamisega

Antigeeni kiirtestide tundlikkus ning täpsus on väga hea, kuid ei ole võrreldavad siiski testimise kuldstandardiga - PCR-testiga.

Terviseameti andmetel tuvastab kiirtest viirust ainult siis, kui viiruse kogus organismis on väga kõrge, mis tavaliselt on kuni 4-5 päeva pärast sümptomite tekkimist. Inimene võib olla nakkusohtlik juba enne sümptomite teket ja veel mitu nädalat pärast sümptomite tekkimist, aga antigeeni test seda tuvastada ei suuda.