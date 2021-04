Huvitav käik. Tanklakett investeerib kaks miljonit eurot kohvimasinatesse ja hakkab kohvikultuuri arendama

„Lisaks kütusemüügile on Olerex kasvanud suurimaks kohvikuketiks Eestis. Toome kevadel Eestisse kõige moodsamad kohvimasinad, uuendame kohvioa valikut ning soovime viia kõige parema kohvi Eesti igasse nurka,“ märkis Olerexi tegevjuht Piret Miller .

„Tegemist on unikaalse projektiga Eestis, seda nii vahetusprojekti mastaabi kui spetsiaalse erilahenduse tõttu – kõik 150 kohvimasinat on esmakordselt disainitud kliendi värvides ja kohandatud vastavalt Eesti kliendi nõudmistele,“ lausus kohvimasinad tarninud Coffee Address OÜ tegevjuht Ermo Rae.

Esimesed kohvimasinad on juba paigaldatud Olerexi Tallinna Peetri, Harku ja Ahtri täisteenindusjaamades. Täiesti uudne on ka kahe piima kasutus, jook valmib kas tavalise loomse või kaerapiimaga. Kuna masina esipaneeli reguleerimise amplituud on varasemast oluliselt laiem saab nüüd klient mugavalt kasutada ka oma termostassi.