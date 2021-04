Kelmused jätkuvad. Tinderi näitsiku sõbrale kaotatud 10 000 eurot ja telefonikõned liba-pangatöötajatelt

Helistaja küsis naise kasutajatunnust, mille ta ka ütles. Meesterahvas ütles, et arvele on vaja siseneda läbi Smart-ID ning palus naisel sisselogimise kinnitada. Peale seda teatati, et uuendused on tulekul ning hiljem helistatakse tagasi. Peale seda kui kannatanu kontrollis pangaautomatis oma arvet, avastas, et arvelt on varastatud umbes 1500 eurot.