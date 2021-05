Vineeritehase laienemine ärritab Otepää elanikke. „Meil on siin ikkagi Otepää, mitte Kehra!”

„Nüüd, kui meile on tekkinud siia üks suur hüdra, mis kogu aeg kasvatab päid juurde, siis varem või hiljem sööb ta meie puhkuselinna maine ära. Seejärel jääbki siia vaid üks tööstuslinn,” ütles vallavanem Jaanus Barkala vineeritehase UPM-Kymmene kohta.

Vineeritehase ja kohalike elanike vägikaikavedu kütab kirgi muidu vaikses ja maalilises Otepää linnakeses. Tehase juht Silver Rõõmussaar selgitab oma arusaama tülist: „Mõistan, et on tekkinud väike grupp inimesi, kellel on soov ennast kuidagi tõestada. Me võime ju rääkida, et vahet pole, teeme ainult turismi, kuid peame siiski tõdema, et Otepää ei oleks see Otepää, kui siin seda tööstust ei oleks.”