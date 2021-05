SUUR INTERVJUU | Swedbank: Näeme, et maksepuhkus aitas paljusid kliente. Praegu on pilt parem kui mullu kevadel

Kas Balti pangandusturul läheb õige pea kitsaks? Elanikke on vähe ning panku on palju.

Peame väga lugu kõikidest oma konkurentidest. Mulle isiklikult konkurents meeldib, sest tegemist on edasiviiva jõuga. Kõik pingutavad klientide nimel: klient võidab, ühiskond võidab, tekivad paremad lahendused ja konkurents loob ka tavaliselt soodsamad tingimused kliendile. Ma ei näe, et kuskil kitsaks hakkaks minema - kõik konkurendid täiendavad teineteist.

Seda on küll veidi hilja küsida, sest vastus on tegelikult juba teada, aga kui suur oli mullu kevadel maksepuhkuseid andes risk, et seeläbi alahinnatakse hapuks läinud laenude osa laenuportfellis ehk et suur osa maksepuhkust saanud kliente ei ole ka aasta pärast maksevõimelised?

Aasta tagasi mängisime läbi väga erinevaid stsenaariumeid. Ma arvan, et pankade ühisel jõul mortatooriumi loomine ja maksepuhkuste andmine oli õige samm. Inimestel oli ka kartust , et pangad muudavad maksepuhkuse küsimise peale intresse või küsivad lisatasusid, aga tegelikult oli meie kõigi soov tol hetkel rasket perioodi klientidega üheskoos läbida.

Näeme, et maksepuhkus aitas paljusid kliente. Eluasemelaenude maksepuhkuseid andsime kuni 12 kuud ning liisingutele ja tarbimislaenudele kuni pool aastat. Need on kõik lõppemas ja kliendid on maksepuhkused edukalt läbinud. Kusjuures osa maksepuhkust võtnud kliente võtsid seda lihtsalt igaks juhuks, nad ehk ei olekski seda vajanud, aga teadmatust oli palju. Täna oskame me kriisiga koos elada ning kõike täpsemalt planeerida.

Kui murettekitavad on teile kõiksugu kiirlaenulaadsed platvormid, mis võimaldavad teisest sambast raha veelgi kiiremini kätte saada?

Ma ei ütleks, et see oleks meie jaoks probleem. See küsimus on pigem suunatud regulaatorile - kas ja mis moel erinevad platvormid töötavad. Lisaks on igal sammul oma hind ning kliendid ka ise peavad aru saama, kas selline samm[taoliste platvormide kasutamine - toim.] on tema jaoks mõistlik.