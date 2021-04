TOP 50 | Ametnike ületunnid, lisatasud ja preemiad. Edetabeli eesotsas tervishoiutöötajad ja Viru Vangla töötajad

Mari-Anne Härma Foto: Priit Simson

Täna avaldatud riigiametnike palkade tabelis on lisaks põhipalgale toodud ära ka muutuvpalk ja muu tulu. Nende arvestuses on konkurentsitult eesotsas terviseameti ja Viru Vangla töötajad. Koroona-aasta on toonud selle tabeli tippu ka ravimiameti töötajad.