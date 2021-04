Eesti võtab Euroopa Investeerimispangalt täiendavat laenu

"Euroopa Investeerimispanga põhiülesanne on parandada inimeste elu panga rahastatavate projektide kaudu. Kunagi varem panga ajaloos ei ole see missioon olnud nii aktuaalne kui praegu. Meil on hea meel, et saame Eestit toetada, rahastades COVID-19-ga seotud testimisi, vaktsineerimiskampaaniaid ja tervishoiutaristut. Euroopast tuleva rahastamisega saab asju ära teha ja EIP-l on hea meel seda võimalust pakkuda," ütles Euroopa Investeerimispanga asepresident Thomas Östros.