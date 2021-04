Impeerium. Ida-Viru megafirma ja suur tükk Telliskivi kvartalist. Suhtemöllu sattunud Eesti ühe jõukama mehe üliedukad ärid

Priit Piilmann Foto: Andres Putting

Priit Piilmann, kes on sattunud seebiooperlikku suhetepuntrasse on Äripäeva hinnangul Eesti jõukuselt 7. inimene. Tema varade väärtus oli 2020. aastal 252,9 miljonit eurot. See oli aastaga kasvanud 20 miljoni võrra. Piilmanni tuntum ettevõte on Viru Keemia Grupp. Tema ettevõtteid haldava firma käive tegi 2019. aastal läbi tohutu hüppe.