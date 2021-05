KUULA | Koroonapassi lahendust välja töötav riigiametnik avameelselt WHO-st: tegu on intellektuaalse korruptsiooniga

Maailma mõttes on sellistele suurtele „akronüümidele" - nagu WHO on - vaja suuremat läbipaistvust ja vastutust. Avaliku sektori organisatsioonidega on tihti häda, et keegi justkui midagi teeb, aga kes täpselt, ei tea. Inglise keeles on terviseorganisatsiooni kohta hea sõnademäng ehk saabki küsida „WHO did it?!", aga kes see „who" seal on? Ma olen kindel, et on teisi võimalusi, kuidas ehitada usaldust. Usalduse ehitamisele ei saa tehnoloogiliselt läheneda, see on kultuuriline teema ning kogukonna ja usalduse ehitamist on võimalik teha hoopis parematel viisidel kui praegu.