Riigikaitselisi piiranguid leevendati. Tuuleparkide rajamine muutus palju lihtsamaks

„Lähima kümnendi jooksul peame Eesti taastuvelektri toodangut kahekordistama ning praegu on üheks meie oludes sobivamaiks lahenduseks tuuleenergia osatähtsuse suurendamine. Tuuleparkide arendamist takistavad aga praeguse õhuseiresüsteemi seatud piirangud elektrituulikute kõrgusele osades Eesti piirkondades,“ rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas .

Tuuleparkide arendamiseks sobiliku ala suurendamiseks töötas õhuseiredivisjon välja mitmekihilise õhuseire lahenduse, mille käigus soetatakse täiendavad õhuseiresensorid ning paigutatakse olemasolevaid ümber. Selle hinnanguline investeeringukulu on 37,5 miljonit eurot, mida plaanitakse rahastada möödunud aasta taastuvenergia statistikakaubanduse tuludest.

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on sõjalise riigikaitse spetsialistid aastaid otsinud võimalusi leidmaks lahendust elektrituulikute mõjudele meie õhuseiresüsteemi töövõimele. „Mul on hea meel, et leidsime võimaluse ilma õhuseiresüsteemide töövõimet kahjustamata kaasa aidata rohepöörde elluviimisele. Selle suure sammuga saame tagada Eestis nii sõjalise julgeoleku kui arendada puhta energia tootmist.“