Aeroflot lõpetab Tallinnast Moskvasse lendamise

Inimesed annavad sotsiaalmeedias teada , et juba maikuuks lennupiletid ostnud inimestele saatis Aeroflot sõnumi sisuga: "Kuna meil ei ole lubatud neid lende opereerida, siis oleme teie piletid tühistanud. Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast."

Ei ole täpselt teada, mida peab Aeroflot silmas selle all, et neil ei ole lubatud Tallinna ning Moskva vahet lennata. Vähemalt Eesti poolelt ei ole Aeroflotile mingeid takistusi seatud, kirjutab venekeelne Delfi. Küll aga tähendab lennufirma otsus, et alates 9. maist ei ole Eesti ja Venemaa vahel enam otselende.