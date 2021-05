Putini ja oligarhide suhetest rääkiv raamat ajas oligarhidel harja punaseks

Raamatu väljastanud kirjastus on seda kirjeldanud kui "usaldusväärset, olulist ning kontrollitud allikate põhjal kirjutatud" teost. "Me kavatseme tunnustatud ning murrangulist raamatut kohtus tulihingeliselt kaitsta. Avalikku huvi omavatel teemadel kirjutamise õigus peab säilima," r ääkis HarperCollinsi esindaja Financial Timesile .

Oligarh Abramovitš aga leiab, et raamat sisaldab valeinfot. Näiteks väidetakse "Putini inimestes," et Abramovitš sai 2003. aastal Chelsea jalgpalliklubi ostmiseks korralduse otse Putinilt. "Otsus kohtusse minna ei tulnud kergelt, kuid sellised avaldused kahjustavad minu mainet," märkis Abramovitš.

Tsensuuri vastu võitleva organisatsiooni Index on Censorship juht Jessica Ni Mhainin rääkis Financial Timesile, et Londoni kohtud on muutunud ajakirjanike vaigistamise tööriistaks: "Kusjuures, mitte ainult Suurbritannia, vaid ka välisajakirjanike!"