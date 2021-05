Kuidas läks pensionireform Ungaris ning Poolas? Poolakad pöörasid otsuse tagasi

Kui Poola pensionireform sarnanes suurel määral Eesti omaga, siis ungarlased läksid kaugemale - 2010. aastal lubati teisest sambast lahkujatele tulevikus maksta 25 protsenti kõrgemat riiklikku pensionit. Otsuse tagamaad olid aga mõlemas riigis Eestiga võrdlemisi sarnased. Poliitikud vaatasid, et pensionifondide tootlus on liiga madal ning lisaks oli teise samba lammutamine hea võimalus riigikassa täitmiseks.

Orbani reform võib Ungarile tulevikus karmilt kätte maksta. Juba praegu saavad viiendik Ungari pensionäre pensionit, mis on allpool vaesuspiiri. Tulevikus võib see protsent aga veelgi kasvada. 2019. aasta OECD uuringu põhjal kasvab Ungari pensionäride sõltuvus riigist järgmise poole sajandi jooksul kahekordseks. Ungari on praegu üks SKT-st kõige vähem pensionitele kulutavaid riike, mistõttu see midagi head ei tõota. Küll aga jagab Orban enne valimisi pensionäridele hea meelega kõiksugu "vautšereid," millega saab tasuda näiteks kommunaalarveid või osta süüa.