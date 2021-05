Pensionisambast raha väljavõtjate jaoks on see väga kulukas ning ka investeerijate jaoks riskantne. Enim võidab sellise raha kasutamise juures taas riik, kellele laekub lisaks väljavõetud rahast saadud tulumaksule veel tulumaks investeerijate kasumilt. Suur raha – ikkagi, miljard eurot pensioniraha pluss suurenenud hoiused! – on ahvatlus ka kelmidele. See ei pane mõtlema mitte ainult kohalikke kelme, vaid ka nende välismaiseid kolleege, kuidas inimestele laekunud raha välja petta. Selleks on tarvis vaid atraktiivset ettepanekut ja veidi manipuleerimist. Seega peavad raha omanikud ja selle kasutajad olema valvsad ja säilitama selge pea.