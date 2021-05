Täituri probleemklient: ise paljas kui püksinööp, uhke auto vanaema nimel

Sepa sõnul jaguneb täituri töölaud võlgnike mõistes lihtsustatult kolmeks. Esiteks need, kes maksavad ära, neid on üle 60 protsendi. Teise ja kolmanda osa võlgnikest moodustavad tema sõnul need, kellelt kas midagi võtta ei ole või kes teadlikult ei maksa ehk siis varjavad oma sissetulekuid. Suurema osa neist moodustavad Sepa sõnul ikkagi need, kes teadlikult vara varjavad, ja väiksema osa need, kellel on sotsiaalsed probleemid, kes on kas jäänud tööst ilma, on peres lahku läinud või on mingi õnnetus perekonnas juhtunud.