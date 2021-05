Peeter Koppel: tere tulemast tellimismajandusse

Ettevõtete jaoks on see tõhus müügimudel, mis vähendab nende kulusid ja suurendab tulude prognoositavust. Tarbija seisukohast on aga selliste kuutasu põhiste teenuste risk see, et need muudavad meid mugavaks ning kaotame huvi pidevalt hinnavõrdlust teha. Pikemas perspektiivis võib selle tulemuseks olla interneti soodustatud konkurentsist tingitud hinnalanguse aeglustumine, kus tarbijale läheb mugavus märkamatult järjest kulukamaks.

Me teeme aina rohkem oste veebis, kuid selle kõrval on arenemas trend, millest räägitakse märksa vähem: mingi toote või teenuse ühekordse ostmise asemel tarbime üha rohkem kuutasupõhiseid teenuseid. Enamus inimesi juba kasutab mõnd voogedastusteenust - näiteks Netflix-i või Spotify-d - selle asemel, et soetada film või muusika andmekandjal (DVD-l, CD-l või kasvõi allalaetava digifailina). Ligipääs sisule – olgu selleks muusika, film või kasvõi (aja)kirjandus – käib üha enam pilveteenuse kaudu, mis vähendab vajadust füüsiliste kõvaketaste järele. Isegi kõige elementaarsem arvutitarkvara pole enam ühekordne väljaminek, vaid kuutasupõhine pilveteenus, mida rendime. Ostame järjest vähem füüsilisi raamatuid, kasutades pigem teenuseid nagu Storytel või Audible.

Trend ei piirdu digiteenustega

See trend ei piirdu enam ainult digitaalsete teenustega, vaid on tungimas ka materiaalsesse maailma. Näiteks toidukarbiteenuse „rentimine“ füüsilises poes ostlemise asemel levib kiiresti ning paljud spekuleerivad, et järgmine murrang ühekordsest ostutehingust kuutasupõhisele teenusele saab olema auto. Isikliku auto omamise asemel hakkame autosid kasutama hoopis subskriptsioonipõhiselt.