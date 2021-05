Kuriteokahtlusega Kersti Kracht plaanib taas äri ajama hakata

On igasugu ennustajaid. Vaatame või neid Savisaare asju – see kõik võtab aega. Praegu kasutan ära halvasti tehtud seadusandlust. Üks viimaseid töid, mis rahandusministeeriumis tegime, oli see, et tahtsime teha pankade elu kergemaks, mis puudutab finantsinspektsiooni ettekirjutusi. Eesti äritegemise näide, mida olen aastaid toonud, on see, et kui sul on Eestis firma, on kontor, kümme inimest tööl, maksavad Eesti riigile kõik maksud, ostad Norrast lõhet ja müüd Lätti või Leetu, siis Eestis pangad ütlevad, et kuna majandustegevust Eestis ei toimu, siis paneme arve kinni. Selleks, et aidata neid firmasid, kes teevad eksporti ja importi teiste riikide vahel, hakkame neid ettevõtteid teenindama, aitame asutada äriühinguid ja avada arveid välismaa pankades. Mina osalen praegu konsultandina ja jagan oma äriühingu nime. Läbirääkimised on peetud, kohe tulevad reklaamid, nii et see kogemus, mida olen saanud kolmekümne aastaga ettevõtjana, tuleb nüüd teise nurga alt – arvan, et saame ettevõtjatele kasuks olla. Tegevus tuleb mu firma Kermon ärinime alt, aga minu osalemine on tagasihoidlik.