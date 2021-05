VIDEO | Milline näeb välja 170 miljonit eurot maksev korter?

Müügis olev korter asub luksuslikus One Hyde Park uusarenduses, mille korterite hinnad algavad "vaid" 23 miljonist eurost. Hoonekompleks asub Londoni kuulsa Hyde Parki vastas.

Viie magamistoaga 1700-ruutmeetrises korteris on lisaks ka privaatsed spaa, jõusaal ja kino; kaks rõdu; kokteilibaar; veiniladu, kus saab hoida kuni 750 veinipudelit ja bassein. Kusjuures hirmkalli korteri eest saab Candy sõnul tasuda lisaks traditsioonilisele rahale ka krüptovaluutade Bitcoini või Ethereumiga.

"Tegemist on esmaklassilise korteriga Londoni kesklinnas, mis on väga hea investeering aastateks," ütles Candy müüdava kinnisvara kohta. Enda sõnul pani Candy korteri müüki peale seda, kui mitmed USA, Hiina ning Hong Kongi ärimehed selle vastu huvi avaldasid.

Vaata videost pilte müüdavast korterist: